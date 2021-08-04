Мінветеранів відреагувало на захоплення Кабміну: представники вже з затриманим у поліції

Міністерство ветеранів відреагувало на сьогоднішній інцидент, коли чоловік погрожував підірвати Кабінет міністрів. Наразі представники органу вже знаходяться в управлінні поліції, де перебуває затриманий чоловік, повідомляє РБК-Україна.

"Інформація про нього одразу ж потрапила до новин різних ЗМІ. Зокрема, інцидент висвітлювався й російськими ресурсами, які у своїй звичній манері вчергове намагалися сформувати негативний образ Захисників України" , - відзначає пресслужба відомства.

Міністерство закликає представників ЗМІ не поспішати з висновками й коментарями стосовно інциденту.

Також відомо, що представники Мінветеранів та Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб вже прибули до відділу поліції, де наразі перебуває затриманий чоловік.

Автор: Сергій Пишкін