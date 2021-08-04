Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 5 серпня

День збереження життєвих сил і позбавлення від непотрібного - прогноз найбільш яскравих астрологічних аспектів для кожного знака Зодіака, повідомляє Корреспондент.

Овен

Нові плани зажадають від Овнів активності, розширення кола знайомств, встановлення ділових контактів. Щоб впоратися з усіма викликами, потрібно грамотно розподіляти сили.

У другій половині дня представникам знака буде важко тримати себе в руках, можливі конфлікти та суперечки.

Телець

На Тільців чекає хороший день для придбання нерухомості, великих покупок, укладання угод. Всю енергію краще направити на роботу - вона неодмінно принесе успіх.

Зірки радять приділити час коханій людині, обговорити плани на майбутнє і поточні очікування один від одного.

Близнюки

Для Близнюків настав сприятливий момент, щоб навести порядок у паперах, справах, почати ремонт або благоустрій будинку.

Також з'явиться шанс встановити мир і злагоду в родині, перервані дружні стосунки.

Рак

Раки зможуть досягти успіху, якщо залучать до своїх проєктів і завдань інших людей. День також підходить для прийняття важливих рішень і побудови довгострокових планів.

Не виключені корисні знайомства і багатообіцяючі зустрічі. Головне не втрачати віру в себе і не зменшувати власні досягнення.

Лев

Леви зіткнуться з ситуацією, коли задумане буде складатися зовсім не так, як передбачалося. Не виключені випадкова травма або хвороба, які завадять виконанню намічених справ.

Зірки радять бути обережними і стежити за словами. У спілкуванні з партнерами варто проявити стриманість і тактовність.

Діва

На Дів можуть мати негативний вплив сильні емоції і думка оточуючих. Щоб уникнути помилок, рекомендується проявити розсудливість і, по можливості, утриматися від нових знайомств і галасливих компаній.

Увечері з'являться невідкладні домашні справи, які допоможуть відволіктися від досить напруженого дня.

Терези

У цей день можливі помилки, прорахунки, непорозуміння, конфлікти з оточуючими, але попри все, Терези зможуть домогтися прогресу у справах і вирішити невідкладні завдання.

На багато речей вдасться поглянути по-новому, що вплине на подальші плани.

Скорпіон

Зірки рекомендують Скорпіонам проявити обачність у справах, уникати категоричності, насмішок і порожніх розмов. Прийняття рішень краще відкласти.

У другій половині дня доведеться вирішувати дрібні проблеми та непорозуміння.

Стрілець

У Стрільців з'явиться багато хороших ідей, проте швидко втілити їх в життя не вдасться. Варто запастися терпінням, а інтуїція підкаже, коли починати діяти.

Сприятливий час для укладення угод, в тому числі великих. Можливі складності в особистих відносинах.

Козеріг

На Козерогів чекає день випробувань і перевірки на стійкість характеру. Представникам знака, які проявлять завзятість та ініціативу, вдасться домогтися успіху.

Не виключено знайомство з корисними людьми, а також грошова винагорода.

Водолій

Зірки обіцяють Водоліям удачу і потенціал на максимумі. Працездатність та особиста чарівність представників знака зросте і з'являться можливості для досягнення намічених цілей.

Джерелом натхнення виявляться любовні стосунки. Спілкування з партнером принесе багато позитивних емоцій.

Риби

У Риб складеться цікавий день, який обіцяє успіх у всьому, що пов'язано з фінансами. Вірогідні вдалі покупки.

У романтичних захоплень, які виникнуть у цей день, сприятливий прогноз на майбутнє.