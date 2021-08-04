Суд вимагає скасувати призначення Вітренка

Шостий апеляційний адмінсуд підтримав скаргу НАЗК з вимогою розірвати контракт із головою Нафтогазу Юрієм Вітренком, повідомляє Кореспондент.

"3 серпня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу НАЗК і скасував постанову Окружного адмінсуду Києва, якою було зупинено дію розпорядження НАЗК до Кабміну" , - йдеться в повідомленні.

У приписі НАЗК вимагало від уряду скасувати пункти 8 і 9 розпорядження Кабміну і припинити термін дії контракту з Вітренком.

Глава НАЗК Олександр Новіков відзначив, що у зв'язку з рішенням Суду припис підлягає виконанню. У цьому зв'язку він направив у Кабмін лист, що містив конкретний механізм виконання припису.

Для його виконання треба було б скликати засідання уряду і розглянути такі питання:

скасування як незаконних пунктів 8 і 9 розпорядження уряду № 370-р. Скасування п. 9 зазначеного розпорядження є потрібним тільки в частині підписання контракту з головою правління НАК Нафтогаз України,

припинення дії контракту з головою правління НАК Нафтогаз України як незаконного.

Як уточнюється, укладення контракту з Вітренком здійснювали з порушенням ст. 26 закону Про запобігання корупції. НАЗК готове надавати консультативну підтримку в питанні виконання припису.