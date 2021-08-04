Ріанна стала найбагатшою співачкою світу

Барбадоська виконавиця Ріанна завдяки власним компаніям стала найбагатшою жінкою-музикантом. Імените видання Forbes оцінює її статки у 1,7 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал.

Щоправда, своїми статками серед представників шоу-бізнесу Ріанна поступається лише знаменитій ведучій Опрі Вінфрі, статки якої оцінують у 2,7 мільярда доларів. Втім, звання найбагатшої співачки у світі – за нею.

Як повідомляють у виданні, основна частка прибутку артистки припадає зовсім не на її музичне надбання, а на косметичний бренд Fenty Beauty – близько 1,4 мільярда доларів. Іншу частину заробітку Ріанна отримала завдяки бренду білизни Savage x Fenty. Решта прибутку їй принесла музична і акторська діяльність.

Музикою зірка не займається близько 5 років, за виключенням деяких колаборацій. Фанати часто в мережі обговорювали те, що Ріанні набагато вигідніше займатись бізнесом, аніж музикою в час пандемії. Варто віддати належне, що Ріанна чимало коштів віддає на благодійність.