Приберіть порожні вуглеводи і каву: харчування при анемії

Анемія, недокрів'я, може бути як у вегетаріанців, так і у м'ясоїдів. Позбутися від неї можна тільки за допомогою комплексного підходу, оскільки в організмі все взаємопов'язано, повідомляє РБК-Україна.

Інакше, через якийсь час після прийому препаратів заліза, анемія буде знову проявлятися.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, що їсти при анемії.

Як позбутися від анемії назавжди

1. Почніть працювати з запаленням (надлишковим бактеріальним зростанням, зростанням грибка). На це впливає не тільки їжа, але і стрес, неправильна організація сну.

2. Попрацюйте над поліпшенням травлення.

3. Підвищіть кислотність шлункового соку за допомогою кислих продуктів: натурального оцту / цитрусових / соку селери, буряка (яка містить натуральний бетаїн).

4. Поліпшіть жовчовиділення: лецитин, корінь кульбаби, артишок і ін.

5. Додайте натуральні ферменти: спеції, огнівка.

6. Вирішіть питання з вітамінними дефіцитами. Недолік будь-якого вітаміну або мінералу побічно впливає на розвиток анемії.

7. Перевірте себе: чи достатньо в харчуванні легкозасвоюваного білка і якісних жирів (кістковий бульйон, дхі, кокосове масло), зелені, пробіотичних продуктів.

8. Приберіть з харчування порожні вуглеводи і шкідливі продукти, які не містять вітамінів, але крадуть місце в шлунку.

9. Вимочуйте крупи, горіхи, бобові - фітинова кислота не дає засвоюватися залізу.

10. Приберіть глютен, чорний чай і каву.

11. Гуляйте мінімум 2 години в день для насичення крові киснем, але далеко від трас, бо інтоксикація організму свинцем з вихлопних труб може впливати на прояв анемії (як і інші солі важких металів, наприклад, ртуть з амальгамних пломб або розбитого градусника).

Автор: Тетяна Турчанікова