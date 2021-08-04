Суд сьогодні продовжить обирати запобіжний захід Чаусу
Основний суддя, який сьогодні мав сьогодні обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу, отримав постанову про відмову у відводі. Розгляд справи продовжиться сьогодні, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявила спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
"Основний суддя отримав рішення, по якій незадоволено відвід. Розгляд справи розпочнеться сьогодні. Чи буде розгляд завершено сьогодні, я не знаю", - заявила вона.
Нагадаємо, сьогодні ВАКС почав розглядати обрання запобіжного заходу Чаусу. До зали засідання журналістів не пустили. НАБУ просить заарештувати екссуддю.