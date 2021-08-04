Суд сьогодні продовжить обирати запобіжний захід Чаусу

Суд сьогодні продовжить обирати запобіжний захід Чаусу

Основний суддя, який сьогодні мав сьогодні обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу, отримав постанову про відмову у відводі. Розгляд справи продовжиться сьогодні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"Основний суддя отримав рішення, по якій незадоволено відвід. Розгляд справи розпочнеться сьогодні. Чи буде розгляд завершено сьогодні, я не знаю", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні ВАКС почав розглядати обрання запобіжного заходу Чаусу. До зали засідання журналістів не пустили. НАБУ просить заарештувати екссуддю.

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