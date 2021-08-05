Чому постійно хочеться солодкого: причини

Безліч людей жаліються, що не можуть жити без солодощів. Йдеться не лише про шоколад, але й про цукерки, тістечка та різноманітну випічку. ﻿Причини можуть бути різними. Детально про них розповіла дієтологиня Ірина Кудрик, повідомляє 24 Канал.

Чому хочеться солодкого

Медичні причини

Якщо у раціоні недостатньо білку та рослинного жиру , складних вуглеводів (каш). Йдеться про незбалансований раціон за БЖВ (білками, жирами, вуглеводами), постійне недоїдання, великий дефіцит калорій задля схуднення.

, складних вуглеводів (каш). Йдеться про незбалансований раціон за БЖВ (білками, жирами, вуглеводами), постійне недоїдання, великий дефіцит калорій задля схуднення. Підвищений рівень кортизолу та греліну (гормон голоду) через недосип чи стрес також пробуджує апетит та тягу до солодощів.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони.

"Інсулінорезистентність – це стан, коли в крові багато гормону інсуліну, а рецептори до нього на клітинах "забиті"; таким чином глюкоза, яка надійшла в організм з їжі, не може потрапити в клітини й наситити їх через "забиті замки", де інсулін виступає "ключиком", і наступає "хибний голод". Поїли… і за годину знову хочеться, часто солоденького!" , – пояснила Ірина Кудрик.

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Психологічні причини