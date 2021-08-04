Валютний ринок: підсумки непростої середи

Зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку призвів до збільшення попиту з боку покупців, що своєю чергою спровокувало ще більше зростання.

Уже третій день поспіль основними покупцями валюти сьогодні були компанії-нерезиденти, які конвертували отримані дивіденди у валюту. Водночас через відверто слабкий вчорашній аукціон з продажу ОВДП продажу валюти під оплату цінних паперів практично не було. Разом з тим багато імпортерів, які розраховували на подальше падіння цінника, сьогодні не витримали та приєдналися до покупців, що викликало ще швидше зростання котирувань. Незадовго до кінця торгової сесії вартість безготівкового долара на покупці зросла до 26,955 гривень, а на продажу - до 26,98 гривень. Національний банк сьогодні участі в торгах не приймав, але покупці вже подейкують, що якщо зростання продовжиться, то завтра регулятор цілком може з'явитися на ринку з інтервенцією.

Закрили торги середи на 8 копійок на купівлі та 6,5 копійок на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів:

Стартові котирування - 26,85 / 26,95 (купівля / продаж).

Торги середи знову відкрилися широко: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода на 1 млн доларів за ціною 26,88 гривень пройшла о 9:38. У першу годину торгів частина продавців, побоюючись відновлення зниження, поспішила продати свої обсяги валюти по 26,87-26,88 гривень, а кілька угод пройшли навіть дешевше. Однак швидко стало очевидно, що покупців більше: часом обсяг заявок на покупку валюти у 2-2,5 рази перевищував суму на продаж. До 12 години угоди йшли в діапазоні 26,88-26,90 гривень, потім торгівля перемістилася в область 26,90-26,93 гривень, а після обіду - ще вище, навіть попри те, що продавців стало більше. Близько 15-ї години котирування досягли максимальних денних значень: всього 2 копійки відділяло їх від рівня 27 гривень. І тільки незадовго до закінчення активної фази торгів ціни трохи просіли.

Котирування закриття - 26,94 / 26,955 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 2,7 млн у порівнянні з понеділком і склав 189,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8958 гривень. Офіційний курс долара на 5 серпня встановлений на позначці 26,9094 гривень за долар, зростання на 6,83 копійок. Офіційний курс євро на 5 серпня встановлений на позначці 31,9482 гривні за євро, зростання на 5,69 копійок.

Готівковий долар відреагував зростанням на те, що відбувається на міжбанку. Вранці в столиці гуртові обмінники продавали готівкового «американця» по 26,97-26,98 гривень, вдень цінник піднявся до 27 гривень рівно, а до вечора - до 27,03 гривень. Таким чином, за день зростання склало 5 копійок. При цьому оператори валютного ринку повідомляють про зростання попиту на готівкову валюту.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:30 - 1,1833. Сьогодні євро зробив ще одну спробу зростання і піднявся до позначки 1,1898 долара, але потім різко впав від 1,1831 долара після того, як віцеголова ФРС США Річард Кларінда, виступаючи в Інституті світової економіки Петерсона, заявив, що посилення грошово-кредитної політики США можна очікувати вже в цьому році. Новина стала абсолютно несподіваною для всіх; світові ринки відреагували різким зростанням американського долара проти інших провідних валют. Готівковий євро за день виріс на 10 копійок: з 31,89-31,90 гривень вранці до 31,99-32,00 гривень ввечері.

Російський рубль в першій половині дня зміцнився до 72,70 рублів за долар, однак увечері разом з євро, англійським фунтом, японською єною та іншими валютами впав щодо долара США. Станом на 18:30 він торгується у вузькому діапазоні 73,20-73,26 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні подорожчав: пропозицій по 3,65 гривні за 10 рублів залишилося мало, основна маса обмінок продавала його по 3,67 гривні, стали з'являтися пропозиції по 3,68 гривні за 10 рублів.