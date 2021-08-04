У США пасажира літака примотали скотчем до сидіння

Пасажира рейсу Філадельфія-Маямі авіакомпанії Frontier Airlines під час перельоту примотали скотчем до сидіння, повідомляє УНІАН.

22-річного Максвелла Беррі заарештували по прибуттю до міжнародного аеропорту Маямі.

За заявою поліції округу Маямі-Дейд, під час нічного перельоту хлопець спочатку випив два спиртні напої та почав приставати до бортпровідниці. Та попросила його її не чіпати.

Потім він замовив третій напій, але пролив його собі на одяг, пішов у туалет і повернувся вже без сорочки. Стюардеса попросила його одягнутися і допомогла дістати чисту сорочку з ручної поклажі.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx — Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021

Далі Беррі 15 хвилин ходив літаком, після чого помацав за груди другу бортпровідницю. Жінка попросила його сісти та не торкатися до неї. Однак пасажир підійшов до обох стюардес, почав обіймати їх і торкатися грудей.

Тоді жінки звернулися до третього бортпровідника. Той попросив Беррі залишатися на своєму місці, проте хлопець вдарив його кулаком по обличчю.

У бійку втрутилися пасажири. За допомогою клейкої стрічки та ременя безпеки вони прикріпили Беррі до сидіння до кінця польоту.

На опублікованих відео видно, що хлопець кричав "Допоможіть!", але люди в салоні лише сміялися.

По прибуттю буйного пасажира затримали поліцейські. Йому пред'явили звинувачення за трьома пунктами.

Стюардес, які брали участь в інциденті, авіакомпанія відправила в оплачувану відпустку до завершення розслідування.