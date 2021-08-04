АРМА отримало тимчасового керівника

Тимчасовим керівником Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів став Дмитро Жоравович, повідомляє Дзеркало тижня.

Рішення про його призначення уряд ухвалив 4 серпня, заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Дмитру Жоравовичу 43 роки. Згідно з інформацією на сайті АРМА, у 2000 році він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", став кандидатом юридичних наук та працював за фахом юриста понад 17 років. До призначення керівником АРМА Жоравович очолював його Північно-Східний підрозділ.

Попереднього тимчасового очільника АРМА, його заступника та начальника управління агентства відсторонили від посад, оскільки вони підозрюються у хабарях на суму понад $400 тисяч. Загалом у справі шість фігурантів, їх відправили під домашній арешт. Санкція статті, за якою відкрили справу про корупцію, передбачає позбавлення волі на 12 років з конфіскацією майна.