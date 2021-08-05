Що носити в серпні: готові образи від стилістки

Серпень – ідеальна пора, для того, щоб поекспериментувати зі стилем і спробувати щось нове для себе. Сміливі поєднання, які здавалися чимось раніше недосяжним, зараз можуть стати чудовою знахідкою. Светр із сукнями, в'єтнамки з костюмами і джинсами, багатошаровість – тренди, без яких точно не обійдеться останній місяць літа, повідомляє Обозреватель.

Носити топ від купальника сміливо можна не тільки на пляж, але і з костюмами і сорочками. Про це стилістка Наталя розповіла у своєму блозі Instagram.

Джинси і відкрите взуття. Джерело: instagram.com/infashionyou

Широкі штани і сорочки. Джерело: instagram.com/infashionyou

Светр у прохолодні серпневі дні можна носити замість шарфа – недбало накинувши його на плече. Це буде виглядати стильно, роблячи образ багатошаровим.

Окрім того, светр також можна комбінувати із сукнею або спідницею в білизняному стилі.

Довгі сукні та піджаки. Джерело: instagram.com/infashionyou

Брючні образи. Джерело: instagram.com/infashionyou

Трикотажние сукні з босоніжками або в'єтнамками – ідеальний варіант образу, який стане в нагоді як для довгих літніх прогулянок, так і для більш офіційних зустрічей.