У МОЗ назвали специфічні симптоми штаму "Дельта"

Штам "Дельта" має специфічні симптоми, які відрізняють його від інших штамів COVID-19. Найпоширенішими симптомами є лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

За даними відомства, серед пацієнтів зі штамом "Дельта" кашель та втрата нюху або смаку менш поширені.

При цьому в МОЗ уточнили, що спостерігалися більш серйозні симптоми:

порушення слуху;

проблеми зі шлунково-кишковим трактом;

утворення згустків крові, що призводять до відмирання тканин та гангрени.

"Згідно з дослідженням, проведеним вченими з Китаю концентрація вірусу в крові зараженої людини від штаму "Дельта" в 1000 разів більше, ніж було в інфікованих диким штамом. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус у зовнішнє середовище, сприяє поширенню вірусу на інших людей" , - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що вакциновані люди легше переносять штам "Дельта" при зараженні.