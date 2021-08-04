Британія передасть Україні два протимінних корабля

Два протимінних кораблі класу Sandown "Ремзі" і "Бліт", що належать Королівському військово-морському флоту Великої Британії, офіційно закінчили службу в лавах британських ВМС і найближчим часом будуть передані Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кораблі протимінного захисту класу Sandown пройшли довгий шлях довжиною в 175 тисяч миль упродовж 21 року для "Ремзі", і 185 тисяч миль за 20 років для "Бліта", підтримуючи операції на Близькому Сході, навколо Великої Британії або виконуючи обов'язки НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря" , - йдеться в повідомленні Королівського флоту Великої Британії.

У ньому наголошується, що зазначені кораблі замінюються розширюваною ініціативою Project Wilton з впровадження автономних / безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин.