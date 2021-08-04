Зеленський зустрівся з дівчинкою, яка врятувала 4-х дітей

12-річна Таня Тулайдан з Закарпаття, яка під час повені врятувала чотирьох дітей – своїх братчиків і сестричок, отримала медаль "За врятоване життя" особисто від президента України Володимира Зеленського, повідомляє Обозреватель.

Для того, щоб вручити юній героїні відзнаку, глава держави разом з першою леді Оленою Зеленською зустрівся з дівчинкою, її батьком Василем, матір'ю Марією та молодшим братиком Юрієм.

Володимир Зеленський подякував Тетяні за те, що вона зробила, зазначивши, що саме так виглядають справжні українські герої

"Хочу особисто вручити тобі відзнаку Президента України – медаль "За врятоване життя". Це – перша нагорода, яка залишиться тобі, твоїм дітям і внукам, і вони завжди пишатимуться тобою. Велика повага від мене, від усієї держави. Дякую за те, що ти зробила. Впевнений, що саме такі люди ще багато-багато зроблять для України та своєї сім’ї" , – сказав Зеленський.

Зеленський вручив медаль 12-річній Тані. Джерело: president.gov.ua

Олена Зеленська подякувала батькам Тетяни за виховання доньки, зазначивши, що такі героїчні вчинки дітей свідчать про те, що вони мають гідний приклад у родині.

"Важко уявити, як би я поводилася в такій ситуації. Тепер, коли в мене траплятиметься критична ситуація, я згадуватиму Тетяну й те, як вона не розгубилася. Це мене підтримуватиме. Дякую тобі, ти молодець" , – зазначила вона.

Зеленський запитав у батьків дівчинки, чи допомагала їхній родині місцева влада, та чи потрібна допомога у ліквідації наслідків негоди.

За словами рідних Тетяни, стрес від пережитої надзвичайної події вже минув, їхню оселю поступово приводять до ладу, а місцева влада вже полагодила пошкоджену повінню дорогу.

Президент також запропонував сім'ї Тулайдан провести екскурсії та відвідати Будинок з химерами та Маріїнський палац.

Сім'я Тулайдан відвідала Будинок з химерами. Джерело: president.gov.ua

На згадку про зустріч Зеленські вручили дітям подарунки. Тетяні, яка займається музикою, подарували скрипку.

Зеленські подарували Тані скрипку. Джерело: president.gov.ua

Нагадаємо, на Закарпатті під час потопу 12-річна Таня Тулайдан врятувала чотирьох дітей. Батьків не було вдома, коли почалася повінь, але дівчинка не розгубилася.