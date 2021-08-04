Кіберполіція попереджає українців про шахрайство в соцмережах

З початку серпня в Департамент кіберполіції Національної поліції України надходять звернення про шахрайство при проходженні опитувань, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У різних соцмережах зловмисники розповсюджують відео, де від імені української телеведучої розповідається про виплати за участь в проходженні соціального опитування в області споживчого ринку" , - говориться в повідомленні.

Відзначається, що після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для оплати "комісії" та зарахування грошей. Однак в такому випадку жертви не тільки переказують гроші аферистам, а й передають їм свої банківські дані, які шахраї використовують у своїх інтересах.

У кіберполіції закликають не переходити за сумнівними посиланнями та ні в якому разі не вводити особисту інформацію та платіжні дані.