Білоруська спортсменка Тімановська прибула до Варшави

Білоруська спортсменка Христина Тімановська прилетіла до Варшави. Раніше Польща видала їй гуманітарну візу, повідомляє РБК-Україна.

Представники білоруської громади в Польщі очікували на Тімановську в аеропорту Варшави. Рейс з Відня, в якому летіла спортсменка, сів вчасно, але Тімановська так і не вийшла з головних дверей терміналу.

Однак білоруський опозиціонер Павло Латушко опублікував на своїй сторінці у Facebook фотографію зі спортсменкою, яка вже перебуває у Варшаві.

Сьогодні Тімановська вилетіла з Токіо і Варшаву. Спочатку передбачалося, що вона полетить прямим рейсом, проте спортсменка летіла з пересадкою через Відень.

Зазначимо, що уряд Польщі надав їй візу і запропонував продовжити свою спортивну кар'єру.