Естонія готується до міграційної кризи

Естонія готується до можливої міграційної кризи на кордоні, аналогічної тій, яка склалася в Литві, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Крістіан Яані.

Глава МВС повідомив, що влада країни підготувала три плани дій, які будуть застосовуватися в залежності від складності ситуації. Зокрема, один з них полягає в закритті зовнішніх кордонів.

"Департамент поліції спільно з прикордонною охороною розробив план з вирішення надзвичайної ситуації на той випадок, якщо в державу через зовнішній кордон почнуть масово і нелегально проникати люди" , - повідомив Яані.

Він уточнив, що мова йде про східний кордон з Росією і південний - на кордоні з Латвією.

"Естонія може перекрити кордон з Латвією, якщо ситуація, що склалася, буде вважатися "найекстремальнішою" , - зазначив глава МВС.

Повідомляти, що мають на увазі два інших плани, Крістіан Яані не став.

Міністр додав, що кордон охороняється прикордонниками і технічними пристроями, і одночасно йде активне будівництво огорожі на південному сході країни.