США не підтримали мораторій ВООЗ на третє щеплення від COVID-19

США відхилили заклик Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ввести тимчасовий мораторій на вакцинацію від коронавірусу COVID-19 третьою дозою компонента, заявила в середу на брифінгу прессекретар Білого Дому Дженніфер Псакі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми однозначно відчуваємо, що це (тимчасовий мораторій - Ред.) невірний вибір, і що ми можемо зробити і те, і і нше" , - сказала Дженніфер Псакі, маючи на увазі можливість надати жителям США третю дозу вакцини і відправку вакцин в країни з низьким і середнім рівнем доходу.

Вона також додала, що США пожертвували більше вакцин, ніж будь-яка інша країна в світі, і закликала інших наслідувати приклад американців.

"У цій країні у нас достатньо запасів, щоб упевнитися, що у кожного американця є доступ до вакцин" , - зазначила Дженніфер Псакі.

Поставки вакцини США є частиною обіцянки президента Джо Байдена відправити 80 млн доз вакцин як допомогу в країни з низьким і середнім рівнем доходу. У червні Білий дім опублікував список країн, в які поставить 55 млн доз вакцини.