В Іраку невідомі підірвали лінії електропередач

Дві ділянки високовольтних ліній виведені з ладу в результаті декількох диверсій в Іраку, повідомляє ТАСС.

За інформацією телеканалу Al Sumaria з посиланням на випущену в середу заяву міністерства електроенергетики арабської республіки, на захід від Багдада невідомі підірвали кілька саморобних бомб на одній з опор ЛЕП, в результаті чого вона впала.

У відомстві попередили, що ця атака негативно позначиться на подачі електроенергії в ряді районів провінції Салах-ед-Дін.

Ще один теракт був здійснений на гілці в районі Ет-Тармія, розташованому на півночі столиці. Ця вилазка призвела до припинення подачі електроенергії в ряд розташованих навколо Багдада районів, а також порушила роботу живильної цей регіон водонапірної станції.