Макрон повідомив, який прищепився COVID-вакциною

Президент Франції Еммануель Макрон, який в грудні переніс коронавірус COVID-19, прищепився в травні однієї дозою вакцини Pfizer, повідомляє Страна.ua.

"Я отримав одну дозу вакцини Pfizer 31 травня. Я отримав одну дозу, як і 43 млн співвітчизників" , - сказав він у короткому відео, опублікованому у відповідь на запитання користувачів про вакцинацію в своєму Instagram.

"Оскільки я раніше хворів, мене вважають повністю щепленим від коронавірусу" , - заявив він.

Президент Франції закликав вакцинуватися.