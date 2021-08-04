Макрон повідомив, який прищепився COVID-вакциною
Президент Франції Еммануель Макрон, який в грудні переніс коронавірус COVID-19, прищепився в травні однієї дозою вакцини Pfizer, повідомляє Страна.ua.
"Я отримав одну дозу вакцини Pfizer 31 травня. Я отримав одну дозу, як і 43 млн співвітчизників", - сказав він у короткому відео, опублікованому у відповідь на запитання користувачів про вакцинацію в своєму Instagram.
"Оскільки я раніше хворів, мене вважають повністю щепленим від коронавірусу", - заявив він.
Президент Франції закликав вакцинуватися.