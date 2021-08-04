Макрон перерахував вільні від COVID-перепусток зони

Санітарні пропуски у Франції не будуть поширюватися на дитячі садки, школи та університети, заявив президент країни Еммануель Макрон у відеоролику, опублікованому на його сторінці в Instagram, повідомляє Лента.Ру.

"Я буду гранично зрозумілим щодо санітарного пропуску (...), він буде обов'язковим і вже є обов'язковим для відвідування певних заходів, але для занять, починаючи від дитячого садка і закінчуючи університетом, санітарний пропуск не потрібен" , - заявив Макрон.

12 липня французький лідер оголосив про низку нових обмежувальних заходів для стримування поширення захворюваності COVID-19. У їх числі опинилися санітарні пропуски або наявність негативних тестів на коронавірус при відвідуванні барів, ресторанів, літаків та інших місць скупчення людей.