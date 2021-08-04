Олімпіада-2020: розклад виступів українців 5 серпня

На Олімпійських іграх-2020 на Японії в четвер, 5 серпня, відбудеться тринадцятий день змагання У Токіо спортсмени з усієї планети змагатимуться за 29 комплектів медалей у 12 видах спорту. Україна претендуватиме на 7 медалей, повідомляє Обозреватель.

Український боксер Олександр Хижняк зустрінеться в півфіналі з філіппінцем Еуміром Марьсялем. Початок о 09:00 за київським часом.

Олександр Хижняк

У спортивній ходьбі виступлять Іван Лосєв і Едуард Забуженко. Легкоатлети будуть боротися за нагороду на дистанції в 20 км

Українська легкоатлетка Марина Кіліпко виступить в секторі для стрибків з жердиною. Фінал розпочнеться о 13:00.

Марина Кіліпко

Серед інших виступів наших земляків варто відзначити кваліфікацію Ірини Геращенко в стрибках у висоту, півфінальні змагання каное-одинаків (Людмил Лузан) і байдарок-одиночок (Марія Повх і Юлія Юрійчук), а також боротьба і карате.

В останньому виді спорту особливі надії покладаються на Анжеліку Терлюгу. 29-річна одеситка є триразовою чемпіонкою Європи в цьому спорті. На Іграх в Токіо стартує поєдинком 1/8 фіналу проти Молдір Жангбирбай з Казахстану. Вагова категорія до 55 кг.

Анжеліка Терлюга. Джерело: Instagram спортсменки

Розклад виступу українців 5 серпня.

3:10 Легка атлетика. Жінки, стрибки в висоту. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко

3:44 Гребля на байдарках і каное. Жінки, каное-одиночка 200 м. Півфінал. Людмила Лузан. Фінал о 5:57

4:05 Гребля на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка 500 м. Півфінал. Юлія Юрійчук, Марія Повх. Фінал о 6:29

Після 5:30 Вільна боротьба. Чоловіки, до 74 кг. 1/8 фіналу. Василь Михайлов - Туран Байрамов (Азербайджан)

Після 6:00 Вільна боротьба. Чоловіки, до 125 кг. 1/8 фіналу. Олександр Хоцяновський - Амір Хоссейн Зарє (Іран)

9:03 Бокс. Чоловіки, до 75 кг. Півфінал. Олександр Хижняк - Еумір Марс'яль (Філіппіни)

10:30 Легка атлетика. Чоловіки, спортивна ходьба 20 км. Фінал. Іван Лосєв, Едуард Забуженко

10:30 Сучасне п'ятиборство. Чоловіки, раунд фехтування. Павло Тимощенко

11:00 Карате. Жінки, куміте, 55 кг. Кваліфікаційний раунд. Анжеліка Терлюга

13:00 Легка атлетика. Жінки, стрибки з жердиною. Фінал. Марина Килипко

13:37 Легка атлетика. Жінки, естафета 4х400 м. Кваліфікація.

Україна Розклад 13-го дня Олімпіади-2020, 5 серпня (29 комплектів медалей)

0:30 - 3:10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км

3:00. Легка атлетика. Чоловіки - 110 м / б, ходьба 20 км, потрійний стрибок, ядро

3:00 - 7:40. Скейтбординг. Чоловіки, парк

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 200 м, К-2 1000 м. Жінки - С-1 200 м, К-1 500 м

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 57 кг

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки

9:30 - 12.50. Велоспорт, трек. Чоловічий омніум, жіночий кейрин

11:00 - 15:40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг

11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 57 кг. Вільна боротьба - 57 кг, 86 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 400 м, десятиборство. Жінки - семиборство, жердина

13.00 - 15:10. Хокей на траві. чоловічий фінал

13:30 - 16:40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір