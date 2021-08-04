Почали діяти зміни в'їзду до України через пандемію

Україна з 5 серпня повернула ПЛР-тестування для невакцинованих українців та іноземців, що в'їжджають, а також зобов'язала проходити самоізоляцію які прибули з Індії та РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні зміни до постанови "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19" оприлюднені на сайті уряду.

Згідно з текстом документа, громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року, зможуть повернуться додому безперешкодно. Надалі українці зможуть безперешкодно перетинати кордон за наявності, принаймні, одного щеплення від COVID-19.

Іноземці при перетині кордону повинні мати повний курс вакцинації або негативний результат тесту, зробленого за 72 години до в'їзду, і страховий поліс.

При відсутності повного курсу вакцинації у іноземця, хоча б однієї дози щеплення у громадянина України при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток "Вдома", яке почне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат ПЛР або експрес-тест на території України. У разі позитивного результату людина відправляється на самоізоляцію або лікування.

Для прибулих з РФ та Індії, а також тих, хто перебував на їх території протягом семи днів за останні 14 днів, можливості достроково припинити самоізоляцію не буде: вони зобов'язані будуть пройти 14-денну самоізоляцію або обсервацію.

Якщо особа відмовиться від активації програми "Вдома", йому відмовлять в перетині кордону.

Крім цього, самоізоляція передбачена і для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.

Вона не торкнеться осіб, які не досягли 18 років; працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, а також учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

Обов'язкова самоізоляція не передбачена також для осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, в тому числі на курси (відділення) з підготовки до вступу в державні вищі навчальні заклади, розташовані на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі; здобувачів освіти, які навчаються в навчальних закладах, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, а також одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників зазначених осіб.

В'їзд на підконтрольну уряду територію України без самоізоляції також дозволений громадянам України, які готові здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором, осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19. А також громадян України, які мають виданий у встановленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.