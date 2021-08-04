Злива затопила Хмельницький - люди пересувалися на човнах

Хмельницький накрила потужна злива з градом 4 серпня, і в результаті негоди в місті залишилися затопленими багато вулиць, а в деяких місцях потоки води навіть змили асфальт, було ускладнено рух транспорту, повідомляє РБК-Україна.

Жителі Хмельницького зняли наслідки розгулу стихії на фото і відео, після чого кадри розмістили в мережі.

Рясні опади досить швидко перетворили дороги і вулиці на вируючі річки, позаяк водостоки не справлялися з великою кількістю дощової води. А ось у дворах утворилися "басейни", в яких стояли припарковані авто.

Фото: facebook.com

Значно підтопило вулиці зарічанську, Чорновола, Грушевського, Вайсера, Геологів, проспекти Миру, Свободи, Проскурівського підпілля та інші.

Фото: facebook.com

Також залило підземні переходи, а люди пересувалися містом по коліно у воді. До речі, деякі винахідливі жителі Хмельницького навіть дістали човни, і в прямому сенсі слова плавали вулицями.

Великий град залишив після себе в мікрорайоні Виставка "горбки".

Фото: facebook.com

Як передає місцеве інформаційне агентство "ХМ-Інсайд", біля Кам'янецького мосту на вулиці Толстого позашляховик застряг у воді, заблокувавши рух для інших автомобілістів.

А от у мікрорайоні Озерна рух зупинила брудна "річка".

Автор: Володимир Костирін