Дженніфер Еністон відмовилася від друзів-антивакцинаторів

Актриса Дженніфер Еністон заявила про відмову спілкуватися з друзями, які виступають проти вакцинації від коронавірусу COVID-19, повідомляє Страна.ua.

"Як і раніше є велика група людей, яка виступає проти вакцинації або просто не прислухається до фактів. Це справжня ганьба. Я недавно втратила кілька людей зі свого оточення, які відмовилися робити цю процедуру. Це було прикро" , - заявила актриса, передає видання InStyle ﻿ .

При цьому вона визнала, що кожна людина має право на власну думку, проте часто ця думка ні на чому не ґрунтується. У зв'язку з цим Еністон вважає за необхідне інформувати громадськість про ситуацію з коронавірусом. При цьому, за даними журналістів, у неї немає профілів у Twitter, Facebook або Instagram.

Дженніфер Еністон - американська актриса, кінорежисер і продюсер, найбільш відома як виконавиця ролі Рейчел Грін у телевізійному серіалі каналу NBC "Друзі" (1994-2004), за яку вона отримала премії "Еммі" (2002) і "Золотий глобус" (2003). Володарка іменної зірки на голлівудській Алеї слави. Дженніфер Еністон вважається однією з найбільш високооплачуваних актрис у Голлівуді, у 2017 році її власний капітал оцінювався в $200 млн. Вона також була включена до списку найкрасивіших жінок, журналами People, Cosmopolitan і Esquire.