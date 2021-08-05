У Туреччині через пожежі евакуювали співробітників ТЕЦ

Природниа пожежа, впритул наблизилася до теплової електростанції в турецькій провінції Мугла, змусивши владу евакуювати з цього об'єкта всіх працівників, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією агентства "Анадолу" вогонь, поширенню якого сприяють сильні пориви вітру, досяг дротяного загородження навколо об'єкта. З території електростанції вивезені легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали.

Пожежі в ряді провінцій Туреччини палахкотять вже сьомий день поспіль. Вони спустошили ліси та сільськогосподарські угіддя, а також населені райони на середземноморському та егейському узбережжях.