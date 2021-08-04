Чауса під домашнім арештом охоронятиме СБУ - адвокат

Адвокат Миколи Чауса Ростислав Кравець розповів, як пройшло судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для екссудді, після якого його відправили під домашній арешт, повідомляє Страна.ua.

Слухання справи в ВАКС 4 серпня тривало з другої години дня майже до 12 ночі - тобто близько 10 годин. Кравець розповів, про що йшла мова на судовому засіданні. За його словами, теми двох викрадень Чауса (з України у 2016 році та з Молдови у 2021-му) практично не торкалися.

"Ми заявили відвід судді, його спочатку довго розглядали, нам відмовили. А далі сперечалися, виступали. Прокурор наполягав на арешті, ми були проти. Питань викрадення Чауса стосувалися лише частково. Ми згадували ці факти, доводячи непотрібність арешту. Адже коли Чауса викрали з Молдови та незаконно утримували на території України, Чаус не ховався: він зміг втекти від викрадачів і сам звернувся в правоохоронні органи України. Сам Чаус розповів про викрадення тільки в загальних рисах" , - зазначив Кравець.

На його думку, НАБУ, найімовірніше, подасть апеляцію на рішення ВАКС і продовжить добиватися утримання під вартою для Чауса. Тим часом вже з завтрашнього дня почнуться допити. Де і як вони будуть проходити, поки невідомо. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Чауса залишиться в силі до 18 серпня.