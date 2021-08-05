Розслідування "Вагнергейт": в Bellingcat очікують зустрічі із Зеленським

Анонсоване ще взимку розслідування міжнародної команди Bellingcat у справі "ПВК Вагнера" точно вийде. Журналісти хочуть, щоб воно було максимально об'єктивним, тому очікують зустрічі з українським президентом і спростовують, що його Офіс намагався тиснути на них, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив шеф-редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов, який допомагав Bellingcat проводити розслідування, в інтерв'ю "Бабель".

"Розслідування, звичайно, вийде. І всі ці історії про те, що Єрмак (глава ОПУ. – Ред.) умовив ЦРУ вплинути на Bellingcat – повна нісенітниця. Ні Єрмак, ні ЦРУ, ні MI6 не можуть вплинути на журналістів Bellingcat" , – сказав Доброхотов.

Він додав, що затягує розслідування бажання дати висловитися кожній зі сторін.

"Журналісти хочуть, щоб розслідування було максимально об'єктивним, щоб в ньому була позиція президента України і його Офісу, щоб вона була артикульована не заочно, щоб був нормальний діалог. І зараз шанси на такий діалог є", – пояснив журналіст.

Він додав, що поки діалог затягується через організаційні моменти, але, "швидше за все, спілкування відбудеться". За словами Доброхотова, зараз у розслідувачів є два трактування подій, пов'язаних зі справою "вагнерівців" і "один був би дуже неприємний чинній владі, другий – не такий неприємний".