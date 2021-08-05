Фірташ буде відбивати Запорізький ТМК у держави

Компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед" буде оскаржувати рішення Господарського суду Запорізької області щодо повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави, повідомляє Українська правда.

Джерело: коментар адвоката "Толексіс Трейдінг Лімітед" Романа Чишинського

Пряма мова: "Дане рішення прийняв Господарський суд Запорізької області – суд першої інстанції. Згідно законодавства, рішення цього суду набуває чинності лише у разі, якщо не буде оскаржене у відведений законодавством термін. Безумовно, ми вважаємо це рішення заангажованим та несправедливим та будемо його оскаржувати".

Деталі: Чишинський нагадав: "У суді вищої інстанції було доведено, що всі аргументи, на які посилається Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Фонд державного майна України у справі ЗТМК – неправомірні".

Адвокат уточнює: "28 січня 2021 року Вищий антикорупційний суд України повністю виправдав Володимира Сивака, якого звинувачували у вчиненні тих порушень, на які посилаються Фонд Держмайна та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, підтвердивши відсутність цих порушень".