Ірак скасував рейси до Мінська через мігрантів у Литві

Протягом наступних 10 днів повинні бути скасовані рейси з Іраку до Мінська. Саме на літаках на білоруську територію могли прибувати мігранти, звідки згодом могли перебиратися до Литви, повідомляє Страна.ua.

Про це в інтерв'ю виданню Baltic News Service заявив посол ЄС в Іраку Мартін Хут.

"Ми отримали інформацію з кількох джерел, що рейси скасовуються на найближчі десять днів. Наскільки ми розуміємо, компанія "Іракські авіалінії" проінформувала про це всі туристичні агентства країни" , - заявив він.

Уряд Іраку вже сформував комітет для розслідування незаконного ввезення мігрантів до Литви через Білорусь.