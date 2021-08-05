Росію закликали не визнавати незалежність Абхазії

Сім західних країн закликали Росію відкликати визнання так званої незалежності Південної Осетії та Абхазії. Заяву з вимогою поширив СБ ООН, приурочивши її до річниці подій 2008 року, повідомляє Лента.Ру.

"Сьогодні ми знову закликаємо Російську Федерацію ... без зволікання вивести свої війська і сили безпеки, а також переглянути визнання так званої незалежності грузинської території Абхазії та Цхінвальського регіону Південної Осетії" , - йдеться в заяві.

Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія, США та Албанія засудили Росію за військову присутність в республіках. За словами першого заступника постійного представника Росії при ООН Дмитра Полянського, незалежність республік є реальністю, яку неможливо ігнорувати.