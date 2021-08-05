Відбувся візит Єрмака і Кулеби до Білого дому - подробиці

У Вашингтоні відбулася зустріч керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Співрозмовники обговорили підготовку візиту президента України Володимира Зеленського в США і його зустріч з президентом Джо Байденом 30 серпня. Українська і американська сторони також обговорили розвиток ситуації на сході (України - Ред.) і спільні зусилля України та США в мирному врегулюванні російсько-українського конфлікту" , - повідомляє Офіс президента України.

Відзначається, що особливу увагу було приділено питанням розширення стратегічного партнерства між двома державами та останнім досягненням в процесі реформування судочинства в Україні та інших важливих реформ.

Під час перебування Єрмака і Кулеби в США заплановані також зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, представниками Сенату і провідних аналітичних центрів.