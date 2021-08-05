Danone займеться вивченням рослин

Французький харчовий гігант Danone у співпраці зі стартапом Brightseed займеться вивченням молекул рослин за допомогою штучного інтелекту. Ці молекули мають пряме відношення до здоров'я людини, повідомляє Лента.Ру.

Як пише Bloomberg, за словами старшого віцепрезидента з досліджень та інновацій в області харчування Danone Таїсі Хансен, трирічне партнерство з Brightseed дозволить компанії глибше вивчати рослини від стадії врожаю до подачі на обідній стіл.

За даними Brightseed, раніше дослідження були зосереджені на вивченні молекул з метою виявити корисні властивості рослин. Тепер, як стверджують учасники стартапу, окремі молекули можуть бути включені до харчових продуктів. Brightseed заявив, що відкриття можуть повністю змінити способи вирощування та обробки. Однак клінічні випробування ще не проводилися.

Стартап, який вже залучив близько 52 мільйонів доларів, збирається створити найбільшу у світі бібліотеку рослинних сполук, зібравши воєдино раніше невивчені біоактивні речовини. Автори ідеї називають їх «незвіданим царством рослин» («Dark matter of the plant kingdom»).

На початку 2021 року Brightseed оголосив, що його технологія AI Forager виявила фітонутрієнти приблизно у 80 поширених рослинах. Виявлені біоактивні речовини показали більшу ефективність у порівнянні з відомими препаратами для боротьби з неалкогольною жировою хворобою печінки. Пізніше дослідження було опубліковано в науковому журналі Cell Death & Disease.