Підпалювачу авто депутата Облради загрожує 3 роки в'язниці

За підпал автомобіля депутата облради жителю Чернігівщини загрожує три роки в'язниці. Слідчі Прилуцького районного відділу поліції вручили повідомлення про підозру 31-річному чоловікові, повідомляє РБК-Украина.

За даними пресслужби Національної поліції України підозрюваного затримали оперативники поліції Київської та Чернігівської областей за підтримки Чернігівської обласної прокуратури.

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Повідомлення про підпал автомобіля поліція Прилуцького району отримала 28 липня. Спалахнув позашляховик, який перебував у використанні директора переробного підприємства, депутата обласної ради. Автомобіль знаходився у дворі садиби користувача.

Дії поліцейських щодо розкриття цього злочину на місці координував начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Поліцейські провели огляд місця події та вилучили записи з камер відеоспостереження. Правоохоронці встановили, що єдиною ймовірною причиною пожежі був підпал автомобіля.

В результаті комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 31-річний уродженець Донбасу. Правоохоронці також підозрюють його в підпалі будинку підприємця в Бориспільському районі Київської області.

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Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі (неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння злочинів на території Харківської області, в тому числі умисного вбивства), останні півроку жив в орендованих квартирах у Білій Церкві і перебивався тимчасовими заробітками, постійно міняв номери телефону.

Правоохоронці встановили, що після підпалу на Чернігівщині правопорушник попрямував до Київської області, де його і затримала поліція.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у чоловіка кілька мобільних телефонів, сім-карти, банківські картки, ноутбук, набої до нарізної зброї, гроші тощо.

Поліцейські Чернігівської та Київської областей інкримінують чоловікові умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (стаття 194 Кримінального кодексу України). Підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

Триває досудове розслідування.