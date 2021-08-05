У Бангладеш блискавка вбила 17 гостей весілля

Щонайменше 17 гостей весільної вечірки загинули у Бангладеш від удару блискавки, повідомляє Українська правда.

Крім 17 вбитих, ще 14 осіб включно з нареченим, зазнали травм, стверджує ВВС. Інцидент стався у прибережному містечку Шибгандж, коли гості висадилися з човна і прямували до будинку нареченої. За словами місцевих жителів, у групу людей потрапило кілька блискавок.

Видання додає, що щороку сотні людей у Південній Азії гинуть від блискавок. У 2016 році Бангладеш оголосив блискавицю стихійним лихом, коли тільки за місяць від неї загинуло понад 200 людей, у тому числі 82 особи за один день.

Експерти зазначають, що вирубка лісів зіграла вирішальну роль у зростанні кількості смертельних ударів блискавки.