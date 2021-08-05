5 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день світлофора, День штопора, що розпрямився, повідомляє УНИАН.

У США - День індійського пейл-Елю, День "Працюй як собака", День устриць, День нижньої білизни, День зелених перців, в Британії - День "На велосипеді на роботу", в Латвії - День залізничника, в Іспанії - свято Африканської Богоматері, в Білорусі - День органів фінансових розслідувань, в Хорватії - День Перемоги і подяки вітчизні, в Колумбії - Карнавал Боготи.

Пам'ятні дати 5 серпня, річниці та події

Сьогодні - Міжнародний день світлофора. 5 серпня 1914 року в американському Клівленді з'явився перший родоначальник сучасних світлофорів. У нього були червоний і зелений ліхтарі, при перемиканні світла видавався звуковий сигнал. До речі, ще раніше, в 1868 році, якийсь "світлофор", винайдений Джейном Найтом, був встановлений біля будівлі парламенту в Лондоні. Через три роки його ліхтар вибухнув і поранив поліцейського. Триколірні світлофори вперше з'явилися в Детройті і Нью-Йорку в 1920 році. Тепер без світлофора і життя собі уявити неможливо, хіба що на острові.

У 1861 році в армії США були скасовані тілесні покарання.

У 1862 році в Америці запрацював підписаний президентом Авраамом Лінкольном указ про введення прибуткового податку - 3% від доходів, що перевищують 800 доларів. Тоді цих людей можна було сміливо називати"мільярдерами". І саме вони першими в США стали платити податки.

5 серпня 1966 року вийшов у світ культовий альбом легендарної британської рок-групи "The Beatles". Він був сьомим за рахунком і називався "Revolver". За словами самих музикантів, назва не приховувала під собою ніякого підтексту або смислового навантаження, хоча варіантів було кілька. Так чи інакше, "Revolver" "вистрілив", принісши нову порцію слави групі. Він практично відразу очолив рейтинги музичних хітів, причому не тільки в Англії та інших європейських країнах, а й за океаном - в США. Багато музичних видань, асоціації звукозапису, музичні критики включили альбом в число найбільш популярних альбомів рок-музики 20 століття. Він неодноразово перевидавався і віднесений до числа мультиплатинових. Робота на лондонській студії звукозапису проходила з квітня по червень 1966 року. Над випуском альбому разом з музикантами працювали музичний продюсер і звукорежисер Джордж Мартін і звукооператор Джефф Емерік. До слова, обидва вони разом з продюсерами, менеджерами і звукооператорами взяли участь у записі приспіву пісні, написаної для Рінго Старра - "Yellow Submarine".

І головне - при створенні цього альбому були впроваджені інновації в області звукозапису: вперше був використаний метод "штучного накладення" голосу, склеєні в кільця магнітофонні стрічки із записаними звуками, процес запису звуку в зворотному напрямку, а також запис вокалу з використанням Леслі-спікера з обертовим динаміком. Цікаво й те, що навіть обкладинка альбому, оформлена в графічному стилі, була удостоєна нагороди в 1967 році. Їй була присуджена премія "Греммі".

У 1980 році в Конституцію Бельгії була внесена поправка про розподіл країни на три автономних округи - Фландрія, Валлонія і Брюссель. Так країна стала федерацією. На півночі країни, у Фландрії, розмовляють нідерландською мовою, а на півдні, у Валлонії, - французькою. На сході Бельгії проживає велика німецькомовна спільнота. Жителі столиці країни - Брюсселя, спілкуються як нідерландською, так і французькою мовою. У Брюсселі розташовані штаб-квартири Європейського Союзу і НАТО. І, що найцікавіше, форма правління в країні - конституційна монархія - Королівство.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 5 серпня вшановує пам'ять святого Трохима і ще 14-ти мучеників. Трохима прозвали Безсонням - це розпал жнив і спати ніколи. "Довго спати - добра не бачити" - говорили в народі.

Що сьогодні не можна робити

Не можна довго спати і ледарювати. Не можна ще нікому давати хліб і сіль, якщо в родині є маленька дитина. Не рекомендується відкривати двері стороннім. Не варто робити покупки - вони будуть невдалими. Не бажано стригти волосся і нігті - до неприємностей.

Прикмети на 5 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

увечері туман - до гарної погоди;

зірки яскраво мерехтять на світанку - до дощів;

сова кричить - до похолодання;

вранці зоря швидко гасне - до сильного вітру.

Іменини 5 серпня

Іменини у Трохима, Феофіла, Михайла, Анни, Віталія та Андрія.