Молодик в серпні: коли настане, що можна і не можна робити

Молодик - це такий стан Місяця на небі, коли він звернений до Землі всією неосвітленою стороною. Побачити його відразу ми не можемо - тільки через кілька днів. У цей період він представляється людям у формі півмісяця, повідомляє УНИАН.

Нюанс такого розташування в тому, що Місяць в цей період знаходиться майже на такій же відстані до Сонця, як і Земля. Момент, коли Місяць знаходиться не "майже", а "точно" на такій же відстані, називається сонячним затемненням.

Коли молодик в серпні 2021 - дата

Перший місячний день останнього місяця літа настане о 03:46 за київським часом. Небесне світило буде знаходитися в сузір'ї Лева. Відсоток освітленості місяця становить 0%. Схід Місяця о 03:46, а захід о 20: 57.

Що можна робити в молодик 8 серпня

Вважається, що в неділю відкриються можливості для рішучих дій. Лев буде протегувати амбітним людям і надасть їм свою підтримку. Найбільший приплив сил і енергії відчують ті, хто вміє трансформувати свою працездатність В результат і не боїться працювати заради свого майбутнього.

Астрологи кажуть, що молодик - хороший період для нових проєктів, розробки планів, впровадження інновацій. Будь-які починання увінчаються успіхом, якщо ви подолаєте страхи та сумніви.

Лев - чарівний і товариський знак зодіаку. Ці якості він "передасть" і під час нового місяця. У період активності небесного світила у вас з'являться нові знайомства і захоплюючи зустрічі. Екстравертам пощастить особливо - харизма буде "бити ключем".

Що не можна робити в молодик 8 серпня

Молодик в знаку Лева як прихильний, так і підступний - дуже нелегко буде зберегти баланс. Вам доведеться бути уважними й стежити за собою, щоб не піти з головою в роботу або розваги. "Перевага" може негативно відбитися на здоров'ї.

Астропрогноз не рекомендує брати участь у великих грошових операціях - є ризик зазнати втрат. Те ж саме стосується і непередбачених витрат, тому поставтеся до фінансів особливо серйозно. Найкраще використовувати принцип "сім разів відміряй - один раз відріж".

З огляду на те, що молодик - це час нових починань і перезавантаження, цілком доречно буде влаштувати собі розвантажувальні дні - так у вас вийде "оновити" організм, підвищити життєвий тонус і поліпшити загальний стан здоров'я.