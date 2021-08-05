В Україні спрогнозували початок спалаху коронавірусу

В Україні спрогнозували початок спалаху коронавірусу

Україні в найближчі два тижні слід очікувати спалах захворюваності на коронавірус. Про це в середу, 4 серпня, заявили фахівці Київської школи економіки, повідомляє Кореспондент.

Експерти зазначають, що на подальше зростання захворювання вказує збільшене число госпіталізацій з діагнозом коронавірус. 

За словами керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченка, в зоні ризику знаходяться Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області, які становлять половину всього зростання госпіталізацій в країні. 

Регіонами "тимчасової безпеки" є Київ, Полтавська, Сумська та Чернігівська області, які "тиждень за тижнем показують коливання в бік зменшення на плато". 

"Фактично всі регіони повільно ростуть. Це означає, що спалах захворюваності в Україні може початися протягом найближчих двох тижнів", - заявив Ганіченко. 

Аналітик КШЕ зазначає, що в середньому кількість померлих від коронавірусу за добу становить 15 осіб, водночас зростає зайнятість реанімаційних ліжок і ліжок "з киснем".

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