У ДТП під Хмельницьким загинула дитина

На автодорозі в с. Бережанка Чемеровецької територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода в якій загинула дитина, повідомляє Кореспондент.

Як стверджує ДСНС, під час руху на автодорозі перекинувся вантажний автомобіль. На місце ДТП були направлені надзвичайники 20 Державної пожежно-рятувальної частини смт Чемерівці. Вже на місці вони побачили, що в салоні на момент аварії знаходився п'ятирічний хлопчик. Дитина загинула на місці.

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"Спочатку бійці ДСНС деблокували з-під вантажного автомобіля тіло загиблої дитини. Далі вони від'єднали клеми від акумуляторної батареї і перекрили вентелі газового обладнання, щоб запобігти загорянню" , - йдеться в повідомленні.

Зараз причини та обставини події з'ясовують правоохоронці. Про водія вантажівки в службі порятунку нічого не повідомляють.