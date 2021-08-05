Багаті американці стали ще багатшими за час пандемії

Сукупні заощадження американців за час пандемії склали чотири трильйони доларів, однак більша їх частина припала на і без того багатих людей. Про це пише CNBC, повідомляє Лента.Ру.

Дослідження Oxford Economics показало, що зростання фондових ринків і зменшення витрат призвели до буму заощаджень у 2020 році: американці відклали близько 3,7 трильйона доларів, 70 відсотків яких дісталося 20 відсоткам найбагатших американців. У той же час домогосподарства з меншою кількістю доходів заощадили менше, ніж передбачалося, виходячи з їх споживчої поведінки до пандемії.

Зосередження більшої частини заощаджень серед багатих вважається нормальним, проте, як зазначили економісти Ненсі Ванден Хаутен і Грегорі Дако, ступінь нерівності стала несподіванкою. За словами Ванден Хаутен, перспективи споживчих витрат багато в чому будуть залежати від домогосподарств з високим рівнем доходів, оскільки в пандемію вони відкладали більше інших.

Рівень витрат може залишатися високим у найближчі місяці або навіть роки, поки домогосподарства не витратять свої заощадження. Дослідження показало, що протягом наступних півтора року буде витрачено близько 360 мільярдів доларів. Однак більшість витрат припаде на багатих - близько 250 мільярдів доларів.

Очікується, що елітні ресторани, курорти, модні магазини й інші сфери послуг, якими користуються заможні люди, в найближчі місяці будуть мати більший попит, ніж мас-маркет.