Українкам хочуть підняти зарплати

Влада заявила про намір зменшити гендерний розрив в оплаті праці до 2023 року. Зокрема, відомство розробило проєкт Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці та вже найближчим часом її винесуть на громадське обговорення, повідомляє Кореспондент.

У Мінекономіки﻿ зазначають, що жінки в Україні, виконуючи одну і ту ж роботу, що і чоловіки, отримують на руки на 18% менше.

"Рівень горизонтальної та вертикальної гендерної сегрегації ринку праці України, попри певні позитивні зміни в останні роки, залишається досить високим. В результаті існує розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні" , - розповіла заступниця міністра економіки України Світлана Глущенко.

Разом з тим вона зазначила, що останнім часом роботодавці стали підіймати зарплату жінкам, проте - недостатньо, щоб зрівнятися з заробітком чоловіків.

Нагадаємо, в Україні всього 164 136 державних службовців. З них жінок 74%, а чоловіків - 26%.