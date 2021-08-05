Українкам хочуть підняти зарплати
Влада заявила про намір зменшити гендерний розрив в оплаті праці до 2023 року. Зокрема, відомство розробило проєкт Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці та вже найближчим часом її винесуть на громадське обговорення, повідомляє Кореспондент.
У Мінекономіки зазначають, що жінки в Україні, виконуючи одну і ту ж роботу, що і чоловіки, отримують на руки на 18% менше.
"Рівень горизонтальної та вертикальної гендерної сегрегації ринку праці України, попри певні позитивні зміни в останні роки, залишається досить високим. В результаті існує розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні", - розповіла заступниця міністра економіки України Світлана Глущенко.
Разом з тим вона зазначила, що останнім часом роботодавці стали підіймати зарплату жінкам, проте - недостатньо, щоб зрівнятися з заробітком чоловіків.
Нагадаємо, в Україні всього 164 136 державних службовців. З них жінок 74%, а чоловіків - 26%.