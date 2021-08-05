Екологи оштрафували хімзавод у Вінницькій області

У Вінницькій області ТОВ "Укрхімресурс" оштрафували на 150 млн гривень за шкоду, завдану навколишньому середовищу, повідомляє Кореспондент.

Про це в середу, 4 серпня, на своїй сторінці в Facebook написав керівник Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований. Він уточнив, що порушення виявила Держекоінспекція під час позапланової перевірки в червні.

"На своїй земельній ділянці в смт. Калинівка Вінницької області ТОВ "Укрхімресурс" створило шламосховище, яке складається з 13-ти ставків. Там у воду скидають відходи, що містять гудрон, а він належить до категорії небезпечних" , - зазначив глава інспекції.

За його словами, такі дії спровокували забруднення ґрунту площею 1,1 тис. кв. м. У ході інспекції з'ясувалося, що об'єкти ТОВ "Укрхімресурс" не мають оцінки впливу на навколишнє середовище за операціями поводження з небезпечними відходами.

"Це є грубим порушенням природоохоронного законодавства" , - заявив Мальований.

В результаті ДЕІ пред'явила підприємству претензію про відшкодування суми збитків, завданих довкіллю, для добровільної сплати в строк. Також направлено позов до Вінницького окружного адміністративного суду про припинення діяльності підприємства до усунення порушень.

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Гудрон - відходи, які утворюються при очищенні деяких нафтопродуктів концентрованою сірчанюю кислотою. Це - в'язка рідина або твердий асфальтоподібний продукт чорного кольору з блискучим зламом. Містить парафінові, нафтенові та ароматичні вуглеводні (45-95%), асфальтени (3-17%), а також нафтові смоли (2-38%), адсорбовані силікагелем з деасфальтизованого продукту.