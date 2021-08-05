Визначені найвакцинованіші країни

Аналітики газети Bloombeeg назвали країни, в яких вакцинована найбільша частина населення, повідомляє Лента.Ру.

Серед лідерів виявилися Об'єднані Арабські Емірати (щеплено 65,1 відсотка), Чилі (64,5 відсотка), Бельгія (60,6 відсотка), Ізраїль (59,5 відсотка), Іспанія (59 відсотків).

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус закликав країни, в яких значна частина населення вже зробила обидва щеплення, призупинити ревакцинацію і поділитися антиковідними препаратами з бідними країнами.

Країни, які вже оголосили про початок ревакцинації - до них відносяться Ізраїль, Франція, Німеччина, країни Близького Сходу і Росія - глава ВООЗ закликав направити «бустерні» препарати до країн, де щеплено менше десяти відсотків населення. В їх число входять Уганда (менше 0,1 відсотка), Республіка Чад (0,1 відсотка), Туркменістан (0,2 відсотка), Центральноафриканська Республіка (0,2 відсотка) і Мавританія (0,2 відсотка).