Мобільні абоненти скаржаться на несподіване списання грошей

Стільникові абоненти поскаржилися на незрозумілі списання грошей з їх рахунків мобільними операторами. Про подібні випадки в соціальних мережах розповіли користувачі всіх трьох найбільших операторів, повідомляє UBR.

Одна з клієнток "Київстару" заявила, що "вже не перший раз" змушена вносити місячну абонплату (400 грн) по два рази на місяць. У коментарях на подібну проблему також поскаржилися абоненти Vodafone і lifecell.

За даними Нацкомісії регулювання зв'язку та інформатизації, за перше півріччя 2021 року зафіксовано понад 2,8 тис. звернень від користувачів мобільного зв'язку.

Споживачі частіше висловлювали свою незгоду зі зняттям коштів з особового рахунку і з розмірами тарифів. Також абоненти скаржаться на поганий зв'язок або його відсутність.

Київстар несанкціоновані списання виключає

У компанії повідомили, що розібралися зі скаргою. Частина коштів на рахунку була використана на інші послуги, тому їх не вистачило для оплати пакета на місяць.

У "Київстарі" зазначили, що всі мобільні оператори користуються сертифікованими системами білінгу від провідних міжнародних компаній. Компанія використовує Business Support System (BSS) від шведської компанії Ericsson.

"Ці системи виключають факт списання плати за один пакет послуг двічі" , - підкреслили в "Київстарі".

За спостереженнями оператора, іноді абоненти хоч і поповнюють рахунок на суму, необхідну для оплати пакета послуг на місяць або 4 тижні, але частину цих коштів використовують на інші сервіси: міжнародні дзвінки або дзвінки на стаціонарні номери, відправка SMS і т.д., - вони можуть оплачуватися окремо.

І коли настає час для оплати послуг (через місяць / 4 тижні), то виявляється, що коштів на рахунку не вистачає.

У такому випадку абонентам надається пакет послуг на день, щоб вони залишалися на зв'язку.

Щоб отримати повний пакет послуг досить поповнити рахунок на суму, якої не вистачає. Можна або дочекатися півночі, коли плата зніметься автоматично, або ж замовити її позачергове зняття у фірмовому додатку або за спеціальним коротким номером.

Vodafone вибудував захист від підключення непотрібних послуг

У другому за величиною стільниковому операторові заявили, що "при детальному розгляді таких звернень з'ясовується, що абонент самостійно підключив сервіс або замовив пакет послуг".

"Підключення будь-який контент-послуги у Vodafone організовано так, що клієнт обов'язково, своєю активною дією, повинен підтвердити рішення замовити послугу. Без цього контент-послуга не може активуватися, ми технічно здатні підключати послуги тільки таким чином. На цьому побудована наша взаємодія з контент-провайдерами. Це є обов'язковою міжнародною практикою Vodafone в усіх країнах присутності" , - заявили в пресслужбі компанії.

Перш ніж підключитися, такі послуги вимагають до шести дій клієнтів. Це може бути або відправлення SMS на відповідний короткий номер, або активація послуги на сторінці ресурсу.

Кожен подібний запит розглядається індивідуально, підкреслили у Vodafone.

"Червоний" оператор розповів про ще один можливий варіант виникнення нерозуміння з боку абонентів - про щоденну тарифікацію.

Така функція передбачена в усіх діючих тарифах Vodafone.

Щоденна тарифікація дорожче, ніж пакетні розцінки. Тому в компанії нагадують про необхідність поповнити рахунок вчасно. Користувачі можуть і самі встановити собі нагадування, наприклад, у фірмовому мобільному додатку оператора.

Lifecell може знімати двічі на місяць

У абонентів lifecell плата за пакет послуг знімається кожні чотири тижні або 30 днів в залежності від тарифу, на якому обслуговується абонент.

Сума з рахунку абонента знімається автоматично при наявності достатніх коштів. Тому немає потреби набирати будь-які комбінації (USSD-команди).

"Двічі на місяць в абонента lifecell можуть зняти плату за пакет послуг тільки в одному випадку - це якщо в абонента тарифний план з 4-тижневим пакетом послуг і він оплачує 1-3 числа, тоді наступна плата буде списана 29-31 числа того ж місяця" , - повідомили в компанії.

Оператор зазначив, що його абоненти мають можливість самостійно попередньо замовити пакет послуг заздалегідь через фірмовий додаток або за допомогою USSD-запиту.

Це може бути актуально, наприклад, коли хвилини дзвінків або інтернет-трафік були використані до кінця терміну дії пакету послуг.