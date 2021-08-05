Ситник допускає, що справу Чауса можуть забрати у НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не виключає, що справу екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса після рішення ВАКС про його домашній арешт можуть незаконно забрати у НАБУ і передати іншому органу, повідомляє Дзеркало тижня.

"Поки я не бачу намірів вчинити таким чином. Але якщо ще два роки тому я б сказав, що це неможливо, то сьогодні, виходячи з останніх подій, зокрема справи Татарова (заступник голови ОПУ Олег Татаров - ред.), - можливо все. Були придумані та використані механізми, яких до 2019 року просто не існувало. Коли, наприклад, Печерський суд безпосередньо втручається в дискрецію прокурора і зобов'язує його передати справу з НАБУ іншому органу" , - розповів Ситник в інтерв'ю виданню.

Він звернув увагу на те, що на жаль, ці механізми вже випробувані. І головне, що за їх застосування ніхто не поніс покарання. НАБУ, за словами Ситника, відправляло пачки листів до Вищої ради правосуддя — безрезультатно.

"Тому виключити застосування такого сценарію в порушення закону про НАБУ (ст.36 КПК забороняє передавати іншим органам справи, що знаходяться в підслідності НАБУ) я не можу. Все зараз відбувається по беззаконню. Ми не можемо виключати спроб передачі цієї справи іншим слідчим підрозділам. Тим більше, що зараз активно розганяється в медіа помилкова інформація про існування нібито якогось особистого конфлікту між мною і Чаусом" , - зазначив директор НАБУ.

Ситник додав, що тим самим створюються передумови для заяви про існування конфлікту інтересів, на підставі якого можна забрати у НАБУ справу Чауса. За словами директора Бюро, це відомий і дуже примітивний прийом. Ситник додав, що Нацагентство з питань запобігання корупції завалено заявами про те, що у нього нібито конфлікт інтересів мало не з усіма підозрюваними в справах, що розслідуються НАБУ.