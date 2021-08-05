У німецькому палаці з'явився україномовний аудіогід

На Всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України" перша леді Олена Зеленська разом з Послом України в Німеччині Андрієм Мельником презентувала 26-й україномовний аудіогід в рамках проєкту культурної дипломатії, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цей раз українська мова зазвучала в стінах німецького палацу Сан-Сусі, який до 1914 року був літньою резиденцією прусських королів, інформує сайт президента﻿. Сьогодні комплекс входить до десятки найвідоміших архітектурних пам'яток Німеччини, щорічно його відвідують близько 350 тисяч осіб.

Сан-Сусі - це одноповерхова вілла, що складається з десяти головних залів: мармурового, концертного залів, кабінету, бібліотеки, довгої галереї і т.п. Відомо, що за часів Другої світової війни Сан-Сусі був місцем зберігання цінних предметів мистецтва з потсдамських та берлінських палаців.

Нагадаємо, що аудіогіди українською мовою вже є в музеях Франції, Італії, Австрії, Німеччини, Туреччини, Латвії, Литві, Чорногорії, Киргизстані, Узбекистані, Данії, Швеції, Вірменії, Казахстані, Болгарії, Азербайджані, Кенії.