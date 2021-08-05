Розкол у "Голосі": франківська організація вийшла з партії

Слідом за вінницькими депутатами, які ще в червні оголосили про вихід з партії "Голос", аналогічне рішення прийняли й члени Івано-Франківського осередку, повідомляє УНИАН.

Вони звинуватили керівництво партії в ігноруванні принципів та ідей партії: чесності, відкритості, прозорості та демократичності.

Своє рішення партійці пояснюють тим, що голова партії Кіра Рудик і її близьке оточення "вирішили узурпувати в ній владу, та розподілити її поміж своїми довіреними людьми" .

"Точкою неповернення стала імітація так званого "з’їзду партії" який на 85% складався з лояльних людей до Кіри Рудик, The End "Голос" , - йдеться в заяві.

Водночас депутати обіцяють і далі "робити все можливе задля розбудови і процвітання нашого міста, краю та України".

Варто зазначити, що на з'їзді "Голосу" 27 липня сімох членів партії, які є народними депутатами, виключили з її лав.

Розкол у партії "Голос": що сталося

7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що покидає "Голос", і розкритикував керівництво партії.

При цьому раніше, в кінці квітня, Притула висловлював готовність очолити "Голос". Зараз партію очолює народний депутат Кіра Рудик: у березні 2020-го вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який у червні 2020 року склав повноваження народного депутата.

У "Голосі", у свою чергу, заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

16 червня на засіданні парламенту оголосили про розкол у фракції "Голос": 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від цієї партії, заявили про створення об'єднання "Справедливість" через незгоду з діями та рішеннями керівництва партії.