Бізнесу знижують орендні ставки напередодні осіннього локдауну

З січня по червень 2021 року вартість оренди торгових приміщень в залежності від площі, місця розташування і технічних характеристик знизилася, у середньому, на 10%, повідомляє UBR.

Про це розповів гендиректор групи консалтингових та оціночних компаній "Увекон" Володимир Шалаєв.

Експерт зазначив, що за підсумками червня на ринку комерційної нерухомості спостерігалося зниження ціни оренди офісних приміщень у середньому на 0,8%, на торговельні площі - на 10%, зате оренда складських приміщень подорожчала в середньому на 3,1%.

Ціна оренди торгових приміщень:

Ціна оренди офісів:

Ціни оренди складів:

Що стосується об'єктів, виставлених на продаж, то за 6 місяців 2021 року по всій Україні офіси подорожчали в середньому на 8,4%, вартість приміщень під торгівлю знизилася на 7,5%, вартість складських приміщень зросла в ціні на 8,6%.

Водночас у найбільших українських містах - Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - спостерігалося зростання цін на офісні та складські приміщення, а вартість торгових об'єктів зросла лише в Дніпрі:

в Києві за пів року вартість офісів виросла в середньому на 18,4% до $ 2269,5 / м2 (оренда подорожчала на 13,3% до $ 18,7 / м2);

в Одесі зростання цін становить 13% до $ 1162,8 / м2 (оренда збільшилася в ціні на 2,8% до $ 11 / м2);

в Харкові - на 15,4% до $ 1016,1 / м2 (оренда збільшилася на 9% до $ 9,7 / м2), Дніпрі - на 13,9% до $ 962,9 / м2 (оренда виросла на 3,6% до $ 8,7 / м2);

у Львові - на 28,7% до $ 1209,9 / м2 (оренда виросла на 8,1% до $ 9,3 / м2).

Вартість офісів у продажу:

Вартість торгових приміщень у Києві майже не змінилася: зростання цін становить у середньому на 0,4%, до $ 2381,4 / м2 (оренда збільшилася на 1,3% до $ 24 / м2), в Дніпрі торгові площі подорожчали в середньому на 7, 3% до $ 1051,4 / м2 (оренда додала в ціні 7% до $ 15,2 / м2).

В Одесі, Харкові та Львові спостерігалося зниження вартості торгової нерухомості на 24,6% (до $ 1184,2 / м2), 9,5% (до $ 1050,3 / м2) і 6,7% (до $ 1464,9 / м2) відповідно.

Зате оренда торгових приміщень в Одесі виросла на 22,8% до $ 18,3 / м2, в Харкові вартість оренди знизилася на 8,1% до $ 15,9 / м2, а у Львові вартість оренди зросла на 1,7% до $ 17, 6 / м2.

Вартість торгових приміщень у продажу:

Володимир Шалаєв акцентував на тому, що найбільший ціновий стрибок стався в сегменті складських приміщень.

За його словами, найбільше подорожчали склади:

у Львові - на 39,6% до $ 342,7 / м2 (вартість оренди зросла на 10,5% і становить $ 4,2 / м2);

Києві - на 30,8% до $ 552,7 / м2 (вартість оренди збільшилася на 8,3% до $ 5,2 / м2);

Дніпрі - на 29,5% до $ 186,8 / м2 (вартість оренди зросла на 26,9% до $ 3,3 / м2).

"У Харкові зростання цін на склади було більш помірним і за 6 місяців поточного року склало лише 6,7% - до $ 204,9 / м2 (оренда подорожчала на 24,1% до $ 3,6 / м2). В Одесі вартість цієї нерухомості залишилася без змін і склала $ 229,6 / м2 (оренда збільшилася в ціні на 8,8% до $ 3,7 / м2 ", - зазначив експерт.

Він також підкреслив, що цьогоріч у залежності від сегмента, форми власності (продаж / оренда) і від площі об'єкта, ринок комерційної нерухомості підлаштовувався під наявний попит та інші супутні обставини.

Відносно ситуації в сегменті складської нерухомості, то стрімке зростання цін експерт пояснив наявними дефіцитом професійних і напівпрофесійних приміщень.

"За нашими даними рівень попиту в залежності від регіону, стану приміщень і затребуваної площі на 30-50% перевищує пропозицію. Саме тому вартість складських приміщень стрімко пішла вгору" , - підкреслив експерт.

За його прогнозом, до кінця року ситуація на ринку комерційної нерухомості буде залежати насамперед від рівня інфляції і можливого введення жорсткого карантину.

"Наприклад, у сегменті стріт-рітейлу в разі нового локдауну можливе подальше зниження цін у межах 5-10%. У сегменті офісної нерухомості, виставленої на продаж, ціни будуть стабільними з незначним зниженням вартості на 3-5%, в залежності від площі, локації, технічного стану об'єкта. Зате вартість складських приміщень може вирости на додаткових 7% ", - підсумував експерт.

Ціни складських приміщень у продажу: