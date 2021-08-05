Помер колишній прем'єр України і перший голова СБУ

У четвер, 5 серпня, стало відомо про смерть колишнього прем'єр-міністра України й першого голови Служби безпеки (СБУ) Євгенія Кириловича Марчука. У державного діяча зупинилося серце, повідомляє РБК-Україна.

Чоловікові було 80 років. Трагічною звісткою поділилася в Facebook його дружина - журналіст і громадсько-культурний діяч Лариса Івшина.

"Чорний день... Помер ЄК... Зупинилося серце", - коротко написала вона.

Відзначимо, що Євген Марчук був першим діючим главою Служби безпеки України з листопада 1991 по липень 1994 го (адже його попередник Микола Голушко був виконуючим обов'язки). Марчук керував урядом України з березня 1995 по травень 1996 року, а з червня 2003-го по вересень 2004 року було міністром оборони.

Також він мав звання генерала армії України. З листопада 2018 року по травень 2019 го Марчук представляв Україну в Тристоронньої контактній групі.