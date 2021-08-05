У США можуть примусити пройти вакцинацію всіх військовослужбовців

Міністр оборони США Ллойд Остін може на цьому тижні запросити дозвіл президента США Джо Байдена для обов'язкової вакцинації проти COVID-19 всіх військових на службі, повідомляє Дзеркало тижня.

Остін "схиляється до того, щоб зробити вакцинацію проти COVID-19 обов'язковою" для військовослужбовців на дійсній службі.

Якщо міністр оборони прийме остаточне рішення про вакцинацію, він зможе запросити дозвіл президента на обов'язкову вакцинацію військових до того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повністю схвалить вакцини.

За словами декількох офіційних осіб, рішення Пентагону і рекомендації про те, як діяти, можуть бути прийняті на цьому тижні.

Президент США Джо Байден оголосив 29 липня, що просить міністерство оборони "вивчити, як і коли" воно додасть вакцину проти COVID-19 в список обов'язкових щеплень для військових.

Минулого тижня Байден оголосив, що співробітникам американських федеральних відомств слід або пройти вакцинацію від коронавірусу COVID-19, або - слідувати на роботі ряду запобіжних заходів: дотримуватися маскового режиму і правила соціального дистанціювання, а також - періодично здавати тест на коронавірус.

У той же час Пентагон заявив, що нові вимоги будуть застосовуватися до військового і цивільного персоналу Міністерства оборони, і що відомство також розглядає можливість додавання вакцини проти COVID-19 в список необхідних для військовослужбовців.